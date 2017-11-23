Facebook Reklamlarında Ayrımcılık Sürüyor!
Facebook'un, daha önce söz vermesine rağmen, ırkçı ve dinsel ayrımcılık yaptığı iddia edilen bu seçenekleri halen kaldırmadı!
Geçen yıl ProPublica, Facebook'un, reklam verenlerinin konut reklamlarında ayrımcılık yapmasına izin verdiğini ortaya çıkarmıştı. Facebook'a reklam veren ev sahipleri, reklamları hangi ırktan insanların görüntüleyebileceğini seçebiliyorlar. Şimdi ise ProPublica bu araştırmasının devamını getiriyor. Facebook, ayrımcılığa izin veren yapısını değiştirdi mi? Görünüşe bakılırsa hayır.
ProPublica, geçen hafta birkaç tane farklı konut reklamı satın aldı, ama bunların nüfusun bazı kısımlarına görünmemesini istedi. Yahudilere, siyahlara ve aslen Arjantin'den gelen Amerikalılara görünmemesi istenen reklamlar, söylenene göre dakikalar içinde onaylandı. Facebook hedeflemesi ayrıca reklamcıların diğer grupları da hariç tutmasına izin veriyor, bunların arasında tekerlekli sandalye erişimi isteyenler ve lise yaşında çocuğu olan ebeveynler bulunuyor. Bu reklamlar, Facebook'un algoritmik onaylama süreci sayesinde hemen onaylanıyor.
ProPublica'nın söylediğine göre, sadece bir reklamın onaylanması diğerlerine göre uzun sürmüş ve bu reklam da İslam ile ilgilenenleri hariç tutan bir test reklamı. Bu reklam da sonunda sadece 22 dakikada onaylanmış.
Açık şekilde bu reklamlar ABD Adil Konut kanunlarını ihlal ediyor. Ama Facebook bu konuda söz vermesine rağmen bu kanunlara uymak için hiçbir şey yapmamış gibi görünüyor. ProPublica, Facebook'a bu reklamlar hakkında sorduğunda firma bunun "teknik bir hata" olduğunu söylemiş. Facebook'un bundan sonra bu konuda önlem alıp almayacağı ise belirsiz.
H. Hüseyin Öztürk
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