Facebook, Sahte Beğenme Satanlara Savaş Açtı
Sahte işlere tahammülü kalmayan Facebook, "sahte Instagram beğenmeleri" satanlara karşı da savaş açtı!
Facebook, sahte "beğenme" satan bir firmayı mahkemeye verdi. Sosyal dev, yaptığı bir duyuruda söz konusu firmaya ABD federal mahkemesinde bir dava açtığını söyledi.
İsmi açıklanmayan Yeni Zelanda merkezli firmanın Instagram'da sahte etkileşim hizmetleri sunduğu belirtiliyor. Bu "hizmetler" arasında Instagram hesapları için sahte beğenmeler, sahte görüntülemeler ve takipçiler bulunuyor. Davalıların bu iş için kullandığı hesaplar daha önce Facebook tarafından kapatılsa da, aynı etkinliğe devam ettikleri anlaşılıyor. Facebook, davalıları Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Suistimal Kanunu'nu ve sahte etkileşimleri ele alan diğer Kaliforniya kanunlarını çiğnemekle de suçluyor.
Facebook'tan Platform Yürütme ve Dava Müdürü Jessica Romero, bir blog gönderisinde konu hakkında şunları söyledi:
"Gerçek olmayan etkinliklerin platformumuzda yeri yok. Bu yüzden sahte hesapların oluşturulmasını ve kullanılmasını engellemek ve Instagram'daki gerçek olmayan etkinliği proaktif olarak bulmak ve kaldırmak için makine öğrenme teknolojisini kullanmak dahil olmak üzere bu davranışı tespit etmek ve durdurmak için ciddi miktarda kaynak ayırıyoruz."
Facebook'un bu adımı, firmanın sahte etkinliklere açtığı savaşta kararlı olduğunu gösteriyor. Instagram, geçen sene makine öğrenimi araçlarıyla sahte takipçilerin peşine düşerken yeni bir keşif, firmanın gönderilerdeki beğenme sayılarını gizlemeyi test ettiğini göstermişti.
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