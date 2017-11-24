Facebook, Sahte Rus Hesapları İçin Araç Sunacak
Facebook, sahte Rus hesaplarını farkında olmadan beğenip beğenmediğinizi keşfetmenizi sağlayacak aracını sunmaya hazırlanıyor!
Sosyal ağı üzerindeki Rus etkinliğini kontrol altına almaya çalışan Facebook, yakında Internet Research Agency tarafından oluşturulmuş bir sayfayı beğenip beğenmediğinizi anlamanıza izin verecek. Yeni aracın bu senenin sonunda kullanıma sunulması bekleniyor.
Facebook, bir blog gönderisinde konuyla ilgili şunları söyledi: "Kullanıcıların yabancı aktörlerin 2016 ABD seçimlerini öncesinde ve sonrasında nasıl güvensizlik yaymaya çalıştığını anlamak önemli. Bu yüzden bilgileri keşfettikçe bunları herkesle paylaşıyor ve kongre araştırmacılarına iletiyoruz."
Facebook geçen ay yaptığı bir açıklamada platformu üzerindeki Rus etkisinin 126 milyon kişiye ulaştığını söylemişti. Buna Instagram'da etkilendiği ileri sürülen 20 milyon kişi dahil değil.
Firmadan genel danışman Colin Stretch, "tüm bu tehditler nedeniyle derin bir endişe duyduğunu" söylüyor. Stretch, bu "kötü aktörleri" etkisiz hale getirmek üzere mühendislik çalışmalarını artırdığını, daha çok reklam denetçisi çalıştırdığını ve politik reklamlar için daha fazla bilgi istediğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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