Facebook, Şirketler İçin Yeni Bir İşlev Peşinde
Facebook, şirketler için Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp mesajlarını tek bir alana toplamak istiyor!
Facebook, firmaların Instagram Direct ve Facebook Messenger mesajlarına aynı yerden ulaşabileceği ortak bir mesaj platformu oluşturuyor.
Geçen ay ortaya çıkan bir New York Times raporu, Facebook'un Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp mesajlarını tüketici tarafında bir araya getirecek bir platform üzerinde çalıştığını söylemişti. Bu kez Facebook'un aynısını şirketlere yönelik uygulamalar için yaptığı ortaya çıktı. Yeni işlev, Instagram Direct mesajlarının masaüstü ve mobildeki Facebook Pages Manager uygulamasındaki gelen kutusunda görünmesini sağlayacak.
Bu yenilikten son kullanıcı haberdar olmayacak çünkü işlev, yalnızca şirket sayfası yöneticileri için sunulacak. Facebook bu kararla mesajlaşma hizmetleri alanında avantaj elde etmek istiyor. Buna karşın uçtan uca şifrelemeli WhatsApp'ın diğer Facebook mesajlaşma hizmetlerine dahil edilmesi, yeni gizlilik endişelerine yol açabilir.
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