Facebook, Şirketler İçin Yeni Bir İşlev Peşinde

Facebook, şirketler için Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp mesajlarını tek bir alana toplamak istiyor!

Facebook, Şirketler İçin Yeni Bir İşlev Peşinde

Facebook, firmaların Instagram Direct ve Facebook Messenger mesajlarına aynı yerden ulaşabileceği ortak bir mesaj platformu oluşturuyor.

Geçen ay ortaya çıkan bir New York Times raporu, Facebook'un Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp mesajlarını tüketici tarafında bir araya getirecek bir platform üzerinde çalıştığını söylemişti. Bu kez Facebook'un aynısını şirketlere yönelik uygulamalar için yaptığı ortaya çıktı. Yeni işlev, Instagram Direct mesajlarının masaüstü ve mobildeki Facebook Pages Manager uygulamasındaki gelen kutusunda görünmesini sağlayacak.

Bu yenilikten son kullanıcı haberdar olmayacak çünkü işlev, yalnızca şirket sayfası yöneticileri için sunulacak. Facebook bu kararla mesajlaşma hizmetleri alanında avantaj elde etmek istiyor. Buna karşın uçtan uca şifrelemeli WhatsApp'ın diğer Facebook mesajlaşma hizmetlerine dahil edilmesi, yeni gizlilik endişelerine yol açabilir.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefonunuzdaki uygulama izinlerine dikkat!

İnternette gizlilik için 10 ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
"Ucuz" Galaxy S10e'den Kareler Sızdı
Sosyal Medyada Mağduru Olanlara Destek!
Galaxy S10'un Ön Kamerasına Büyük Yenilikler
Facebook, Şirketler İçin Yeni Bir İşlev Peşinde
Samsung Galaxy S Pen'e "Dahili Kamera" Geliyor!

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost