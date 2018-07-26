Facebook Skandallara Rağmen Çok Kazanıyor!
Facebook, yaşanan veri skandallarına rağmen gelirinde büyük bir artış kaydetti!
Cambridge Analytica veri gizliliği skandalı ve daha yakın zaman içerisinde sahte haberlerin platform tarafından kontrolü gibi tartışmaların ardından 2018'in şu ana kadar Facebook için oldukça çalkantılı bir yıl olduğu kesin. Ancak görünene göre firmanın tabanı bu problemlerden pek etkilenmiş değil ve firma, sadece son çeyrekte 12 milyar dolar kazanmayı başardı. Şimdi ise Facebook, Q2 2018 için 13.23 milyar dolarlık toplam gelir bildirdi ve bu da yıl bazında %42'lik artış anlamına geliyor. Bu arada Q1 2018 kadar olmasa da, günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı da artmaya devam ediyor. Aylık kullanıcı artışı şu anda 2.23 milyar olarak gözüküyor ve bu da son çeyreğe göre sadece %1.54'lük artış olduğunu gösteriyor.
Q2 2018 içerisinde hem günlük hem de aylık aktif kullanıcılar yıl bazında %11'lik büyüme yaşamış olsa da, Facebook'un bu yılın ilk çeyreğinde %3.14 olan çeyreklik %1.54 artışının daha fazla olmasını istediğine şüphe yok. Artıştaki bu azalmanın Facebook'un yaşadığı skandalların sonucu olup olmadığı belli değil ancak bu skandalların da firmanın küresel olarak saygınlığına yardımcı olmadığı kesin.
Buna rağmen Facebook her çeyrekte bol miktarda para kazanıyor ve en son çeyreğin de farklı olmaması şaşılacak bir durum değil. Facebook, gelirinin büyük bir kısmının mobil platformlardan olduğu ve mobilin 13 milyar dolarlık reklam gelirinin %91'ini temsil ettiğini söylüyor. Bu da Facebook gibi teknoloji firmalarının geleceğinde mobil platformların yattığı konusunda hâlâ şüphe duymaya devam eden kişilerin şüphelerini kaldırmaya yeterli olmalı.
CEO Mark Zuckerberg, yaptığı konferans görüşmesinde firmanın hizmetleri Instagram, WhatsApp ve Facebook app'ı her ay en az 2.5 milyon kişinin kullandığını söyleyerek başlattı. Ancak bu önemli bir sınır olsa da, firma için her şeyin iyi olduğunu söylemek de mümkün değil. Facebook, AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR – GVKY) ile Avrupa'da 1 milyon aylık aktif kullanıcı kaybetti ve yönetmeliğin sadece bir aydır aktif olduğu düşünülürse, bu sayının daha da artması mümkün gözüküyor.
Bunun yanı sıra Zuckerberg, Facebook'un hedefinin, reklam şeffaflığı araçları gibi daha fazla mahremiyet ve güvenlik özellikleri sunmak olduğunu belirtti. Aynı zamanda da Facebook'un "insanları bir araya getirmeye" yardımcı olacak ürünler yayımlamaya odaklanma sorumluluğunun bulunduğunu da sözlerine ekledi. Zuckerberg, bu araçların ortak-izleme video deneyimi Watch Party gibi hizmetleri de içerdiğini belirtti. Bununla beraber Zuckerberg'in en heyecanlı olduğu konu, Facebook tarafından 2012 yılında alınmasından beri "mükemmel bir yenilik ve ürün uygulaması hikayesi" olduğunu söylediği Instagram gibi gözüküyordu.
Facebook'un parasının ve kullanıcılarının artmasına rağmen gelir raporunun ardından Çarşamba günü hisseleri %24'lük bir düşüş yaşadı ve bunun sebebi de Wall Street'in firmanın artık büyüme sınırına yaklaştığı yönünde endişesi gibi gözüküyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın