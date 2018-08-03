Facebook Uygulaması Size Göre Şekil Alacak!
Facebook'ta ne yaptığınıza bağlı olarak uygulamanın arayüzü değişebilir!
Uygulamaların kişisel bilgilerinizi kullanarak kullanıcı deneyiminizi kişiselleştirdiği bilinen bir gerçek. Ancak Facebook uygulaması onu nasıl kullandığınızı dikkate alarak yeni şeyler yapmanın peşinde.
Sosyal medya devi, akıllı telefon uygulamasında bulunan navigasyon çubuğunu sizin kullanımınıza bağlı olarak özelleştirmeyi planlıyor.
Bugün Facebook uygulamasını açtığınızda, uygulamanın navigasyon çubuğunda beş adet ikon göreceksiniz. Bunlar sırasıyla; Haber Kaynağı, İzle, Marketplace, Bildirimler ve Menü olarak karşınıza çıkıyor. Ancak Facebook'un yeni kişiselleştirme planına göre bundan sonra bu kategorilerden üçü -Haber Kaynağı, Bildirimler ve Menü- navigasyon çubuğundaki yerlerini korurken geri kalan boşluklara da şu beş kategoriden en çok kullandıklarınız yerleşecek: Profiliniz, Arkadaşlık İstekleri, Marketplace, Gruplar, ve İzle.
İlginç bir nokta olarak, bu kişiselleştirme özelliği devreye girdiğinde navigasyon çubuğunuzdaki ikonların sayısı da sabit olmayacak. Kategorilerin sayısı dört ile altı arasında değişebilecek. Yani, Facebook'a girdiğinizde sadece kendi profilinizi kontrol edip çıkıyorsanız teorik olarak navigasyon çubuğundaki ikon sayısı dörtte kalacak. Diğer taraftan Facebook'ta aktif bir kullancı olarak Marketplace'te bir şeyler alıp satıyorsanız, İzle kısmında sıkça video izleyip Gruplar sekmesinde birçok grupta aktif rol oynuyorsanız, uygulamanın navigasyon çubuğu tüm bunlara kolayca ulaşmanız için altı ikon birden göstererek kalabalık bir görünüm kazanacak.
Facebook, bu özelliği Şubat ayından beri test ediyordu. Ancak sosyal medya devi, bu "yenilenmiş" tasarımı önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılarına suncacak. Navigasyon çubuğunuza yeni bir ikon eklenirse uygulama sizi bundan haberdar edecek. İleride navigasyon çubuğunda hangi kategorileri görmeyi istediğinizi elle seçebileceksiniz ancak bu seçenek, şu an için sadece Facebook tarafından bilinen bir sebep yüzünden ilk başta kullanılabilir bir seçenek olacak gibi görünmüyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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