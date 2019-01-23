Facebook ve Airbus'ın drone ortaklığı
Facebook ve Airbus, Avustralya için bir projede ortak oldular!
- Levent Öztürk
Facebook ve Airbus Avustralya'da yeni bir drone bağlantı projesi üzerinde çalışıyorlar. Bu açıklama, Netzpolitik'in iki firmanın planladığı testleri gösteren bir belge yayınlaması ardından geliyor. Airbus Zephyr drone'unu kullanacak olan Facebook, yaklaşık 30 km yükseklikte stratosferden Dünya yüzeyine internet bağlantısı ışınlamaya çalışacak.
Bir bilgi özgürlüğü isteği ile alındığı belirtilen belgede görülene göre, Airbus geçtiğimiz yıl Mart ve Eylül ayları arasında Avustralya Sivil Uçuş Güvenliği Yetkilileri ile en az 18 kez görüştü. Airbus, drone testleri için 19 Eylül 2018 tarihinde izin aldı ancak henüz herhangi bir uçuşun yapılıp yapılmadığı belli değil. Kasım ve Aralık ayı için planlanan uçuşlar bulunsa da belge daha önceki test gecikmelerini gösteriyor. Eğer herhangi bir sorun yaşanmadıysa şimdiden bazı uçuşlar yaşanmış olabilir.
Bir Facebook sözcüsü yapılan kısa bir açıklamada Yüksek İrtifa Platform Sistemi (HAPS) üzerinde ortaklarla çalıştığını doğruladı ancak Avustralya'daki herhangi bir test uçuşu hakkında bilgi vermeyi reddetti.
Facebook'un nihai amacı stratosfere drone'lar yerleştirerek yeryüzündeki insanları internete bağlamak. Bunun başarılması, yeryüzünde hâlâ milyarlarca insanın bağlantıya sahip olmamasından dolayı Facebook ve Google gibi internet firmaları için aşırı önemli oluyor. Facebook, bu hizmet ile ulaştığı noktalara Bedava Temeller (Free Basics) veya benzeri bir hizmeti sunabilir.
Facebook, bir süredir drone teknolojisiyle ilgileniyor ve Aquila projesi girişimi kapatılmış olsa da, Airbus droneları ile yeni bir yol deniyor gibi gözüküyor...
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