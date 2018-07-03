Facebook ve Instagram'a Yeni Özellik
Çok yakında Facebook ve Instagram'a gelecek bir yeni özellik daha ortaya çıktı!
Facebook ve sahibi olduğu Instagaram, her geçen gün yeni bir özellikle geliştiriliyor. Görünüşe göre bu özeliklerin en sonuncusu da, internette ortaya çıkan Do Not Disturb (Rahatsız Etme) olacak.
Matt Navarra tarafından Twitter üzerinde yayınlanan görüntüler, bu özelliğin hem Facebook'a, hem de Instagram'a geleceğini gösteriyor. Görüntülere bakıldığında yeni özellik, Android ve iOS'ta olduğu gibi, uygulamaları belli bir zaman dilimi içerisinde "susturmaya "yarayacak. Başka bir deyişle, bildirimler, bu saat diliminde gelmeyecek.
Instagram will soon have a 'Do Not Disturb' option for push notifications
Image: @WABetaInfo pic.twitter.com/6ii8vkWKxl— Matt Navarra (@MattNavarra) June 28, 2018
Her ne kadar bu özelliğin ne zaman aktif olacağını bilmesek de, Instagram'ın bir başka yeni özelliği hayata geçti bile. Eğer Instagram uygulamasında son iki günün tüm gönderilerini gördüyseniz, bu size bir mesajla bildirilecek. Bu mesajın altına devam ettiğinizde ise, daha eski gönderileri göreceksiniz.
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