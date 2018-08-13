Facebook ve Instagram'da Ne Kadar Zaman Geçirdiniz
Facebook ve Instagram uygulamalarında her gün ne kadar zaman harcadığınızı görmek, artık çok kolay!
Bu yüzden işlevi kullanarak sosyal platformlardaki hayatınızı kontrol altına almanız, tam anlamıyla mümkün olmayabilir. Yine de telefonunuza ne kadar bağımlı olduğunuzu anlamanız bakımından yeni işlevlerin faydalı olabileceğini düşünüyoruz.
Facebook'ta ne kadar vakit öldürdüğünüzü görmek için Ayarlar > Facebook'ta geçirdiğiniz zaman yolunu izleyin.
Instagram'da ise Ayarlar > Etkinliğiniz yolunu izleyerek uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi görebilirsiniz.
İşlevleri henüz görmüyorsanız, bunun nedeni kademeli olarak dağıtılıyor olması. İşlevi açtığınızda her gün Facebook ve Instagram'da ne kadar zaman geçirdiğinizi gösteren bir grafik ve beraberinde hafta için günlük ortalama süreyi göreceksiniz. İşlevi kullanarak kendinize günlük bir sınır belirleyebilir, bu sınıra ulaştığınızda uyarı alabilirsiniz.
Facebook ve Instagram'ın yeni önlemleri sizin için yeterli değilse, bu işe özel QuailtyTime, App Usage gibi birçok uygulama var.
Zeynel A. Öztürk
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