Facebook ve Spotify'dan "Project Boombox" geliyor

Facebook ve Spotify, Project Boombox ismini verdikleri bir özellik için birlikte çalışmaya karar verdi. Peki nedir bu Project Boombox dedikleri?

Facebook ve Spotify'dan Project Boombox geliyor

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