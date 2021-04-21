Facebook ve Spotify'dan "Project Boombox" geliyor

Facebook ve Spotify, insanların Facebook uygulamasını kullanırken müzik dinlemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik için iş birliği yapacak. Mark Zuckerberg, Platformer'dan Casey Newton'a verdiği röportajda, Project Boombox isimli bu özellik hakkında bir miktar ipucu verdi.
İş birliği sonucunda Facebook kullanıcıları, uygulamadan çıkmadan Spotify'dan müzik dinlemelerine olanak tanıyan yeni bir uygulama içi ses oynatıcısına sahip olacak. Geçtiğimiz gün, Facebook uygulamasından podcast'lere göz atma ve podcast yayınlama yeteneği de dahil olmak üzere birkaç yeni ses özelliğini duyuran Facebook'un ikinci adımı oldukça ses getireceğe benziyor.
Bir Spotify sözcüsü, "Amacımız Spotify'ı her platformda ve cihazda konuşlandırmak ve müzik ve podcast'leri daha fazla kişiye ulaştırmak. Facebook ile yeni entegrasyonumuz bu çabalarımızın bir başka adımıdır" dedi.
İki şirket geçmişte de iş birliği yapmıştı. Bunlardan en önemlisi Spotify'ın Facebook ve Instagram'daki Hikayeler'e entegrasyonuydu.
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