Facebook, Videoların Ortasına Reklam Yerleştiriyor
Facebook, Youtube'un videoların ortasına koyduğu reklamlara özendi ve ortaya bu çıktı!
Facebook'un videolar için olan hevesi oldukça aşikar. Şimdi ise dev sosyal ağ dağıtımcı ortaklarının para kazanabilmesi için yeni bir yol sunuyor. Facebook, YouTube'daki video ortasında yayınlanan reklamlara benzer, 20 saniyelik reklamlar yayınlamaya başlayacak. En az 20 saniye oynamış olan videoda ortaya çıkacak olan reklamlar, en az 2 dakika ara ile yayınlanacak.
Canlı videolar da bu reklamlardan payını alacak. Eğer yayıncı en az 2,000 takipçiye sahipse, ve yakın zamanda yayınladığı bir canlı videoda en az 300 seyirci elde ettiyse, reklam yayınlama hakkına sahip olacak. Reklam alacak yayının da en az 4 dakika yayınlanmış ve en az 300 izleyiciye sahip olması gerekecek.
Gelir dağıtımına gelirsek, yayıncılar reklam gelirlerinin %55'ini alırken, Facebook geri kalan %45'i alacak. Bu yüzde sitenin "anlık makale"lere verdiği %70 ile %100 arası paydan çok daha az.
Facebook'un televizyon piyasasına yavaş yavaş girmesi ile birlikte, bu tip haberleri duymaya devam edeceğimiz kesin.
Ali Ruhi Öztürk
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