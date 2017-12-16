Facebook Videolarına "İnce Ayar"
Facebook, görünüşte can sıkabilecek bir yeniliği, fazla can sıkmayacak şekilde sunmaya hazırlanıyor!
Facebook, videoların ortasına reklam yerleştirmekten zaten kaçınmıyordu, ama videoların başına reklam koyup haber kaynağında video izlemeye çalışan kullanıcıları rahatsız etmekten korkuyordu. Şimdi ise bu konuda kısmen bir değişiklik olacak. Sosyal ağ, "özellikle video izlemeye gittiğiniz" kısımlarda video başı reklamları test edecek. Video öncesi reklamları arkadaşlarınızın güncellemelerine göz gezdirirken görmeyeceksiniz, ama özellikle amacınız bir şeyler izlemek olduğunuzda görebilirsiniz. Deneme, 2018'de 6 saniyelik reklam klipleri ile başlayacak; Facebook da bu arada nelerin hangi kesim için daha çok işe yaradığı üzerinde çalışacak.
Haber Kaynağı'nızda hangi videoların öncelik kazandığı konusunda da değişiklikler olacak. Facebook, insanların aradığı videoların dağıtımını geliştirmek için sıralama sistemini değiştiriyor. İnsanların geri dönmesini sağlayan videolar daha fazla gösterilecek.
Facebook'un amacı açık: Hem videolardan daha fazla para kazanmak istiyor, hem de yapımcıların daha çok video yapmasını istiyor. Evcil hayvan görüntüleri derlemenizin daha fazla para kazanacağını ve daha geniş bir kitleye ulaşacağını bilirseniz, muhtemelen böyle videoları daha fazla hazırlarsınız.
H. Hüseyin Öztürk
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