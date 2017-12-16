Facebook Videolarına "İnce Ayar"

Facebook, görünüşte can sıkabilecek bir yeniliği, fazla can sıkmayacak şekilde sunmaya hazırlanıyor!

Facebook videolarına "ince ayar"

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