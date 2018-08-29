Facebook Watch Dünyaya Açılıyor
Facebook'un iddialı video platformu Watch, artık sadece ABD'ye hizmet vermiyor; tüm dünyaya açılıyor!
Facebook, geçen sene ABD için tanıttığı video hizmeti Watch'u tüm dünyaya açıyor. Watch'un amacı, orijinal haber ve spor içeriği sunarak YouTube gibi platformlarla yarışmak.
Facebook'tan video başı Fidji Simo, yaptığı açıklamada Watch'un sosyal özellikleri sayesinde ivme kazandığını söyledi. Simo'ya göre "ABD'de her ay 50 milyondan fazla kişi Watch'da en az bir dakika video izlemeye geliyor. Facebook Watch'ta video izleme süresi ise 2018'in başından bu yana 14 kat arttı".
Simo'nun açıklamasına göre reklam gelirleri, ABD'de olduğu gibi yüzde 45 Facebook'a yüzde 55 içerik oluşturucusuna gidecek. Reklam hizmeti Ad Breaks'e katılabilmek için yayımcıların son iki ayda 30.000'den fazla bir dakikalık görüntülenme elde etmiş olmaları ve 10.000 takipçiye sahip olmaları gerekecek. Simo, gelecekte yeni para kazanma yolları da sunacaklarını söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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