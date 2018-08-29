Facebook Watch Dünyaya Açılıyor

Facebook'un iddialı video platformu Watch, artık sadece ABD'ye hizmet vermiyor; tüm dünyaya açılıyor!

Facebook Watch Dünyaya Açılıyor

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