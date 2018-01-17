Facebook Watch'a 2018'in İlk Dizisi Geliyor!
Facebook'un Netflix rakibi Facebook Watch'a 2018'in ilk dizisi geliyor!
Geçen sene Facebook, Netflix ve YouTube rakibi olacak olan Facebook Watch için 2018'de orijinal içeriklere 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Sosyal ağ sözünde durdu ve senenin ilk yeni dizisini Blumhouse Productions (Get Out, Purge) ve HBO'dan True Blood'un arkasındaki iki anahtar kişi ile işbirliği ile çıkaracak.
Sacred Lies (Kutsal Yalanlar) ismindeki 10 bölümlük seri, bugün Ulusal Televizyon Programı Yöneticileri Derneği konferansında Facebook'un geliştirme müdürü ve CollegeHumor'un kurucu ortağı Ricky Van Veen tarafından açıklandı.
Sacred Lies, Brothers Grimm tarafından yazılan peri masalı The Handless Maiden'a ve Stephanie Oaks romanı The Sacred Lies of Minnow Bly'a dayalı olacak. Dizinin "bir tarikattan kaçan ve kendini çocuk gözaltı merkezinde bulan genç bir kız" hakkında olduğu söyleniyor.
Eski True Blood yapımcısı Raelle Tucker, yine True Blood'dan Scott Winant ile dizinin ilk iki bölümünü çekecekler. Dizi şu an çekim aşamasında.
Tahmin edeceğiniz gibi dizi, şu an Facebook Watch'ta bulunan gerçeklik odaklı içeriğe kıyasla oldukça fantastik olacak.
Şu an için bir çıkış tarihi yok, bu konuda gelişmeler duydukça sizinle paylaşacağız.
H. Hüseyin Öztürk
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