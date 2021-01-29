Facebook'un Yanlış Anladığı Bu Kelime, Yine Anlamsız Sonuçlara Yol Açtı

Facebook'un otomatik moderasyon sistemi, bir kez daha yanlış anladığı bir kelime yüzünden haberlere konu oldu. Facebook ise, bu yanlış nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.