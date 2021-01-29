Facebook'un Yanlış Anladığı Bu Kelime, Yine Anlamsız Sonuçlara Yol Açtı

Facebook'un otomatik moderasyon sistemi, bir kez daha yanlış anladığı bir kelime yüzünden haberlere konu oldu. Facebook ise, bu yanlış nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

  • Levent Öztürk
Facebook'un otomatik moderasyonu yine sorun oldu

Eğer yeterince uzun bir süre Facebook kullanıyorsanız, muhtemelen firmanın uygulamakta olduğu otomatik moderasyon sistemleri yüzünden en az bir yayınınız ortada mantıklı bir neden yokken kaldırılmıştır. İşte bu duruma yeni bir örnek daha, yakın zamanda yaşandı. BBC News'in söylediğine göre Facebook'un sistemleri, şapka satan bir grubun bir üyesinin, yayınladığı yorumda İngiliz şehri Plymouth'taki tarihi bir nokta olan Plymouth Hoe'dan bahsetmesinin ardından aşırı bir tepkide bulundu.

Belirtilene göre "Don't Dump it, Plymouth and Sorrounding areas" (Çöpe atma, Plymouth ve Çevresindeki alanlar) Facebook grubunun yöneticisi, bu yorumun Facebook'un taciz ve zorbalık topluluk standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle silinmesini talep eden bildirimler almaya başladı.

Grubun yöneticisi Dawn Lapthorn, BBC'ye söylediğine göre başka grupların bu tip uyarıları ciddiye almaması sebebiyle kapatıldığını bildiğini, 26.000 üyeli grubu riske atmamak için yayını yapan üyeyi gruptan engellemek zorunda kaldığını söylüyor.

Bu uyarı, kadının kullandığı "Hoe" kelimesinden kaynaklanıyor. Her ne kadar yayınlanan yorumda bahsedilen tarihi bir noktayken ve bu kelime aslında "çapa" anlamına gelse de, İngilizcede "fahişe" kelimesinin karşılığı olarak da kullanılabiliyor. 

Konunun haberlere yansımasının ardından Facebook, konu hakkında bir açıklama yaparak otomatik sistemlerin bir hata yaptığını kabul etti ve etkilenen kişilerden özür dilediğini belirtti. Ayrıca bir sözcü, firmanın şu anda bu hatayı gidermek ve diğer üyelerin benzer bir sorun yaşamamalarını sağlamak için çalıştığını bildirdi.

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