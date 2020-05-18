Facebook'un Yeni Denizaltı İnternet Kablosu İçin Çalışmalar Başlıyor

Facebook, Afrika kıtasının internet kapasitesini neredeyse üçe katlayacak denizaltı kablosunu döşemeye başlıyor.

Afrika'nın Bağlantı Kapasitesini Artırıyor

Facebook, Afrika'nın internet kapasitesini neredeyse üç katına çıkaracak devasa bir denizaltı kablosu çalışması başlatıyor.

Facebook'un 2Africa kablosunu 37.000 km boyunca döşemesine yardımcı olacak firmalar arasında China Mobile, MTN, Orange ve Vodafone bulunuyor. Kablonun döşenmesi tamamlandığında neredeyse Dünya'nın çevresi boyutuna ulaşacak ve türünün en uzun kabloları arasında yer alacak. Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'daki 23 ülke kablodan faydalanacak.

Bugün Afrika kıtasındaki ülkelerin sadece çeyreği internete bağlanabiliyor. Yeni denizaltı kablo, kıtanın büyük ihtiyaç duyduğu kapasiteyi ve güvenilirliği sunmuş olacak.

2Africa projesi, firmanın blog yazısına göre, Facebook'un "açık ve kapsayıcı bir internet ekosistemi" ve "insanları daha hızlı bir internete ulaştırma" hedefinin bir parçası. Facebook, devam eden Covid-19 salgınının bağlantının önemini gözler önüne serdiğini söylerken, 2Africa'nın sadece Afrika kıtasındaki bağlantı için önemli bir faktör olmakla yetinmeyeceğini, "ekonomik iyileşme sürecinde kritik bir zamanda yapılmış büyük bir yatırım" olacağını söyledi.

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