Facebook'un Yeni Oyun Uygulaması Facebook Gaming Yayınlandı

Facebook, evlerde kendimizi salgından izole etmeye çalıştığımız bu dönemde can sıkıntımızı geçirmek için yeni oyun uygulaması Facebook Gaming'i erkenden tanıttı. Normalde haziranda tanıtılması beklenen uygulama, şu an için sadece Android üzerinde kullanılabiliyor ve reklam içermiyor.
İlk aşamada yalnızca Android'e gelen uygulama, günlük oyunların yanında bazı topluluk işlevlerine ve canlı yayın işlevine sahip. Go Live işlevini kullanarak sadece uygulama içindeki oyunları değil, diğer mobil oyunları da Facebook sayfanızda canlı olarak yayınlayabiliyorsunuz. Başta da söylediğimiz gibi reklam göstermeyen uygulama, Twitch'teki bit'lere benzer bir "yıldız" sistemiyle para kazanmayı umuyor.
Facebook bu yeni uygulamayla canlı akış alanında daha iddialı bir konuma gelmek istiyor. Firma, önde gelen bazı canlı yayıncıları kendi platformuna çekse de, veriler Twitch ve YouTube karşısında büyümekte zorluk çektiğini gösteriyor. Ayrı bir uygulama, firmanın oyun girişimlerine daha olumlu bir etkide bulunabilir. Bununla birlikte Facebook'un 2019'da, aradan geçen dört senenin ardından oyun uygulamasını kapattığını biliyoruz. Bu nedenle yeni bir oyun uygulamasının firmanın işine yarayacağının aslında hiçbir garantisi yok.
İndirin: Facebook Gaming (Android)
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