Facebook, Yine "Yanlışlıkla" Sildi!

Facebook algoritması, son zamanlarda yaptığı yanlışlara bir yenisini ekledi ve önemli bir alıntıyı "yanlışlıkla" sildi!

Facebook, Yine "Yanlışlıkla" Sildi!

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