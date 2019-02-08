Facebook'a ara vermek insanlara iyi geliyor
Yeni bir araştırmaya göre Facebook'a ara vermek, pek çok kişiye iyi geliyor.
- Levent Öztürk
Muhtemelen Facebook kullanıcılarının hizmeti terk ettikten sonra daha mutlu hissettiklerine dair araştırmaları duymuşsunuzdur. New York Üniversitesi ve Stanford tarafından yapılan araştırmaya göre Facebook kullanıcıları, hizmete ara vermelerinin ardından hayattan daha memnun hissederken, endişeli, depresyonda veya yalnız hissetme oranları da azalıyor. Ayrıca diğer sosyal ağları da daha az kullanıyor ve Facebook'a geri döndüklerinde hizmeti daha az kullanıyorlar.
Facebook'u terk eden kişiler, sosyal ağ üzerinde geçirdikleri zamanı harcayacak başka aktiviteler buluyorlar ve bunların arasında arkadaşlarıyla veya aileleriyle buluşmalar veya televizyon izleme gibi etkinlikler yer alıyor. Ancak haberleri de daha az takip ediyorlar.
Tabi ki bunun anlamı hesabınızı biran evvel silmeniz gerektiği değil. TechCrunch'ın gözlemlediğine göre bazı faktörler bulunuyor. Bu veriler sitenin kendisi tarafından raporlanan veriler oldukları için, kişilerin duygusal durumlarını temsil etmiyor olabilir. Ayrıca verilen aranın daha uzun olması durumunda nelerin değişeceği de belli değil. Ayrıca araştırmacılar, bu çalışmayı 2016 ABD başkanlık seçimlerinin öncesinde, politik gerilimin yüksek olduğu bir anda gerçekleştirmişlerdi ve bu yüzden de Facebook'u terk etmenin, kullanıcıları ateşli politik tartışmalardan uzatmak gibi tek bir etken ile mutlu ediyor olması da mümkün.
Bununla beraber bulgular, hizmete bir süre ara vermenin yardımcı olabileceğini gösteriyor. Her ne kadar sosyal ağların ruhsal sağlığı ne kadar etkilediği hâlâ net olmasa da, potansiyel problemlere yönelik göstergeler bulunuyor. Yaşanan tartışmalar ve özenle seçilmiş anların görülüyor olması, diğer insanların hayatlarının tamamen fark edilememesi ciddi problemlere yol açabilir olarak görülmekte...
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