Facebook'a Dudak Uçuklatacak Para Cezası

Facebook, Cambridge Analytica skandalı sonrasında 500.000 sterlin para cezasına çarptırıldı!

Facebook'a Dudak Uçuklatacak Para Cezası

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Facebook'a Dudak Uçuklatacak Para Cezası

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