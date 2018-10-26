Facebook'a Dudak Uçuklatacak Para Cezası
Facebook, Cambridge Analytica skandalı sonrasında 500.000 sterlin para cezasına çarptırıldı!
Facebook'un, Cambridge Analytica skandalı sırasında kullanıcılarının verilerinin gizliliğini ihlal ettiği için Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) tarafından 500.000 sterlin cezaya çarptırıldı. Bu Bilgi Komisyonu Ofisi tarafından verilebilecek azami ceza.
ICO, ihlaller tespit edildikten sonra Facebook'un kullanıcı verilerini uygunsuz bir şekilde kullanmak için Cambridge Analytica gibi kurumları birlikte çalıştığını söyledi. Bilgi Komisyonu Başkanı Elizabeth Denham, "Facebook, bu verinin yasadışı işlenmesinden önce, iş sırasında ve sonrasında kullanıcılarının gizliliğini yeterince korumayı başaramadı. Büyüklüğü ve uzmanlığı bu derece büyük bir şirketin kullanıcıları hakkındaki özeni daha yüksek olmalıydı." dedi.
Hak ihlali iddiası 2007 ile 2014 yılları arasında gerçekleştiğinden Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında değerlendirilmiyor.
Denham konu hakkında "Para cezası kaçınılmaz olarak GDPR kapsamı altında önemli ölçüde daha yüksek olurdu. Çalışmamız devam ediyor. Teknolojinin ve demokrasinin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiği ve sahip olduğumuz yasal, etik ve düzenleyici çerçevelerin toplumumuzun dayandığı ilkeleri korumak için yeterli olup olmadığı sorulması gereken daha büyük sorular ve daha geniş çaplı konuşmalar var." şeklinde konuştu.
Yavuz Alp Şimşek
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