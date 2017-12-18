Facebook'ta Kafanızı Şişirenleri "Uyutun"!

Facebook'a gelen yeni Snooze özelliği ile sürekli gönderi paylaşarak kafanızı şişirenleri, geçici olarak "susturmanız" mümkün!

Facebook'ta kafanızı şişirenleri "uyutun"!

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