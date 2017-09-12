Facebook'ta Sahte Beğeni Sorunu!

Sahte haberlerle bir türlü başa çıkamayan Facebook, şimdi de sahte beğeni sorunuyla boğuşuyor!

Facebook, shte beğenilerden muzdarip!

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