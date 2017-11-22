Facebook'tan 4K Fotoğraf Gönderme İşlevi!
Facebook Messenger, gönderdiğiniz fotoğraflarda artık bunu da yapabiliyor!
Facebook ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, genellikle aynı anda anılmıyorlar. Ancak bugünden itibaren Facebook Messenger üzerinden 4K çözünürlüğünde fotoğraflar paylaşmanız mümkün hale geliyor.
4K çözünürlüğündeki fotoğraflar, şu an belirli ülkelerde yaşayanlar tarafından Messenger üzerinden gönderilebiliyor. Facebook, Messenger üzerinden ayda 17 milyar fotoğrafın gönderilip alındığını söylüyor, bu yüzden bazı kullanıcıların ortalamanın üzerinde bir görüntü kalitesi beklemesi normal.
Yüksek çözünürlük fotoğraf göndermek için farklı bir işlem yapmanıza gerek yok. Tüm yapmanız gereken, uygulamayı en son sürümüne güncellemiş olmak ve fotoğrafı seçip her zamanki gibi göndermek (ve şimdilik, aşağıdaki ülkelerden birinde olmak). İşlevi mobilde çok fazla kullanmamaya dikkat edin çünkü kotanızı hızla tüketebilirsiniz.
İşlev şu an ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Fransa, Hong Kong, Japonya, Singapur ve Güney Kore'de kullanılabiliyor ancak firma işlevi önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere de açacak.
Zeynel A. Öztürk
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