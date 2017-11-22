Facebook'tan 4K Fotoğraf Gönderme İşlevi!

Facebook Messenger, gönderdiğiniz fotoğraflarda artık bunu da yapabiliyor!

Facebook'tan 4K Fotoğraf Gönderme İşlevi!

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