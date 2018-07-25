Facebook'tan Birlikte İzleme İşlevi Watch Party

Facebook, başkalarıyla birlikte video izlemeye izin veren Watch Party işlevini kullanıma açmaya başladı!

Facebook'tan Birlikte İzleme İşlevi Watch Party

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