Facebook'tan Düşüş Rekoru!

Veri fiyaskosunun sonuçları görünmeye başladı: Facebook hisseleri, tarihin en büyük gerilemesini yaşadı.

Facebook'tan Düşüş Rekoru!

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