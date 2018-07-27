Facebook'tan Düşüş Rekoru!
Veri fiyaskosunun sonuçları görünmeye başladı: Facebook hisseleri, tarihin en büyük gerilemesini yaşadı.
Facebook hisseleri son zamanlarda akıl almaz oynamalara sahne oluyor. Cambridge Analytica Skandalı'ndan sonra son sekiz ay içerisindeki en düşük değerini gören Facebook hisseleri, geçtiğimiz haftalarda ise etkileyici bir toparlanma sürecine girerek tarihinin en yüksek değerlerini görmüştü. Ancak Bloomberg'e göre geçtiğimiz gün Facebook hisseleri bir gecede piyasalarda şaşırtıcı bir %19'luk değer kaybına uğrayarak Facebook'un 120 milyar dolar değer kaybetmesine sebep oldu.
Bu durum, Facebook'a bir gün içerisinde en çok değer kaybeden şirket unvanını kazandırdı. Bu unvanın önceki sahibi Intel, 2000 yılında bir günde 91 milyar dolar değer kaybetmişti.
25 Temmuz itibariyle sosyal medya devinin değeri 629.6 milyar dolar idi, fakat 26 Temmuz'da bu değer 509 milyar dolara geriledi. Bu kayıp, Facebook'un ikinci çeyrek gelirlerini açıklamasının ardından yaşandı. Toplam kullanıcı sayısının 2.23 milyara ulaşması, birinci çeyrekteki %3.14 büyümenin ardından büyüme oranının 2018 yılının ikinci çeyreğinde %1.54'e gerilediğini gösteriyor. Facebook'un büyüme oranındaki azalma özellikle Avrupa'da yürürlüğe giren GDPR (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) kanunlarının bir sonucu olarak görülüyor. Bunun yanında Facebook'un bu çeyrekteki gelir beklentilerini karşılayamaması da hisselerdeki düşüşün bir başka önemli sebebi olarak gösteriliyor.
Facebook'un mali işlerinden sorumlu olan David Wehner ise açıklamasında sosyal medya devinin gelirlerindeki azalmanın 2018'in ikinci yarısında süreceğini beklediklerini belirtti. Bu açıklama, Facebook'un hisse düşüşleri ile birlikte Facebook için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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