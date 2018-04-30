Facebook'tan Reddit Benzeri Oylama İşlevi
Facebook, yorumlar için olumlu ve olumsuz oylama işlevini kullanıcılarına sunmaya başladı!
ABD'deki davası süren Facebook, kullanıcılarına yeni araçlar sunmaya devam ediyor. Firma şu sıralar Reddit'tekine benzer bir olumlu ve olumsuz oylama işlevini deniyor.
İşlevin en çok Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılara göründüğü anlaşılıyor. Herkese açık gönderilere yapılan yorumlarda beliren yeni araç, Facebook'a göre gönderileri beğenme işlevine benzemiyor. Firma, yeni aracı kullanırken "kötü amaçlı" veya "saygısız" yorumlara olumsuz oy vermenizi istiyor. Ancak yorumu sadece beğenmediğiniz için olumsuz oy vermenizi engelleyecek herhangi bir şey yok.
Gizlilik felaketleri, şu sıralar Facebook'un kullanıcılar üzerindeki imajını yerle bir etmiş durumda. Yeni işlevin bu konuda sosyal plaform için olumlu bir etkiye neden olup olmayacağı, bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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