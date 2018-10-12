Facebook'tan Üç Boyutlu Fotoğraf İşlevi
Facebook, portre modu fotoğraflarını üç boyutlu fotoğraflara dönüştüren yeni işlevini tanıttı!
Facebook'un iki boyutlu normal fotoğrafları üç boyutlu gibi gösteren bir işlev üzerinde çalıştığını Mayıs'taki F8 konferansında öğrenmiştik. Şimdi Firma, üzerinde çalıştığı 3D Photos işlevini herkese sunmaya başladı.
"Sahnelere derinlik ve hareket katarak onları canlandıran" işlevi kullanmak için tek yapmanız gereken, fotoğrafı portre modunda çekmek ve Facebook'ta yeni bir gönderi oluşturmak. Sağ üstteki menü düğmesine basın ve ""yu seçin. Cihazınızdaki portre fotoğraflar klasörü açılacak. Buradan istediğiniz fotoğrafı seçin ve her zamanki gibi paylaşın.
Üç boyutlu fotoğrafların neye benzediğini yukarıda veya buradaki videoda görebilirsiniz. Bu fotoğrafları haber kaynağında görebildiğiniz gibi, Oculus Go veya Oculus Rift ile de görüntüleyebiliyorsunuz. Facebook, birkaç derinlik katmanına sahip, öznelerin arka plandan farklı renkte olduğu fotoğrafları tercih etmenizi öneriyor. Böylece özne, arka plandan daha belirgin biçimde ayrılıyor ve daha belirgin bir üç boyut efekti ortaya çıkıyor.
Üç boyutlu fotoğraf işlevi, önümüzdeki haftalarda herkese ulaşmış olacak. Şu an herkes üç boyutlu fotoğrafları görüntüleyebiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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