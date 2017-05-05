Facebook'tan Yorumlara Tepki Bırakma İşlevi!

Facebook'ta "kızgın", "üzgün" gibi tepkilerinizi paylaşabildiğiniz yerlerin arasına burası da eklendi!

Facebook'tan Yorumlara His Bırakma İşlevi!
Görsel: gizmodo.com

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