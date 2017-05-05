Facebook'tan Yorumlara Tepki Bırakma İşlevi!
Facebook'ta "kızgın", "üzgün" gibi tepkilerinizi paylaşabildiğiniz yerlerin arasına burası da eklendi!
Facebook, verdiği yanlış kararların arasına bir yenisini ekleyerek sitedeki gereksiz etkileşimi biraz daha çoğalttı. Yenilik sayesinde artık sadece gönderilerinize değil, yorumlara da "üzgün", "inanılmaz", "kızgın" gibi hisler bırakmanız mümkün.
Facebook yaptığı bir açıklamada, kullanıcıların sitedeki konuşmalarda tepkilerini gösterecek yeni yollar aradığını, bu yüzden yorum tepkileri işlevini geliştirdiğini söyledi.
Emojilerle tepki verme işlevi, ölen aile üyeniz veya arkadaşınızla ilgili bir gönderiyi "beğenip" kötü bir görüntü vermekten sizi kurtarmakta çok işe yarıyor. Ancak bunun dışında herkesin benzer tepkileri vermesiyle haber kaynağınız, gülen, ağlayan, şaşıran yüzlerle doluyor.
Gizliliğimizi teslim ettiğimiz Facebook, bu özellikle haber kaynağını renklendirdiği gibi, hakkımızda daha da fazla veri toplayıp, gizli sosyal deneylerine hız kazandırıyor olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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