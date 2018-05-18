Facebook'un Hikayelerine Reklam Geliyor
Facebook, para kazanmanın yeni yolunu buldu: Haber kaynağına yetişmeye başlayan Hikayeler'e reklamlar geliyor!
"Hikayeler" işlevini Facebook'a taşıyarak günlük 150 milyon kişiye sevdiren Facebook, bu işlevin içerisine reklam yerleştirmeyi deniyor.
ABD, Brezilya ve Meksika'daki kullanıcılar, TechCrunch'ın haberine göre 5 - 15 saniyelik atlanabilen reklamlar görmeye başladılar. Bu reklamlara henüz "tıklanmıyor" ancak bu eksikliğin yakında giderilmesini bekleyebiliriz. İşlev, reklam verenlerin Instagram Hikayeler'deki reklamlarını Facebook'a kolayca taşımalarına veya Haber Kaynağı reklamlarını yeni renklerle Hikaye reklamına dönüştürmelerine izin veriyor.
Rapora göre Facebook, reklam verenlere Hikaye reklamlarının performansıyla ilgili istatistikler de sunacak. Hikaye türü paylaşımlar şu sıralar Haber Kaynağı paylaşımlarını geçmek üzere ve Facebook'un bu yeniliğinin tam zamanında geldiği söylenebilir.
Zeynel A. Öztürk
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