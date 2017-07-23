Facebook'un Karaoke Çalan Garip Cihazı
Facebook'un patentini almak istediği bu cihazın ne yapmak istediğini, kimse tam olarak anlayamadı!
Bazı patentlerden anlam çıkarmanız kolay olmayabiliyor. Facebook'un patentini almaya çalıştığı garip cihaz da böyle bir şey: İlginç nesne, üzerine farklı bileşenler bağlayıp, farklı eylemler gerçekleştirmeye olanak tanıyor.
Geniş bir kapsamı olan patent, üzerinde işlemci ve devreler bulunan ve üzerine yeni cihazlar eklemeye izin veren temel bir modülden bahsediyor. Bu bileşenler dokunmatik ekran, ekran ve hatta termostat olabiliyor. Patentin Amazon Echo ve Google Home gibi bir yapay zeka hoparlöründen bahsediyor olması muhtemel.
Patentin derinlerine indiğimizde cihazın bağlanan hoparlörler ve mikrofonlar yoluyla "telefon cihazı" işlevi üstlenebildiğini görüyoruz. Cihaz isterseniz "karaoke cihazı" da olabiliyor. Böylece cihaz, elektronik aletlerde en çok aradığımız iki özelliği sunmuş oluyor.
Gizemli Facebook cihaz, LTE, Wi-Fi gibi ağlar üzerinden internete bağlanabiliyor.
Patent, boş zamanını patent karalayarak geçiren bir mühendise ait olabilir bu yüzden büyük hayallere kapılmamakta fayda var. Bununla birlikte Business Insider'ın iddiasına göre patentte adı geçen kişiler, Facebook'un satın aldığı üç boyutlu modüler bileşenler bastırabilen firmadan geliyor.
Patentin ne hakkında olduğunu tam olarak bilmesek de büyük teknoloji firmaları, elektronik cihaz atığını azaltacak modüler cihaz rüyasından henüz vazgeçmemiş görünüyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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