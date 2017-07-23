Facebook'un Karaoke Çalan Garip Cihazı

Facebook'un patentini almak istediği bu cihazın ne yapmak istediğini, kimse tam olarak anlayamadı!

Facebook'un Karaoke Çalan Garip Cihazı

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