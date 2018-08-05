Facebook'un Oynanabilir Reklamları Yolda
Facebook yeni "oynanabilir reklamları" ile oyunları indirmeden test etme imkanı sunacak!
Satın almayı düşündüğünüz mobil oyunu, almadan önce ve hatta Facebook'tan bile çıkmadan deneyebilirsiniz.
Facebook Perşembe günü mobil oyun geliştiricilerini düşünerek yeni bir reklam çözümü sundu. "Oynanabilir reklamlar" olarak adlandırılan bu özellik, video oyunu satıcılarının, kullanıcılara satın almadan önce oyunları deneme imkanı veren reklamlar sunmalarına olanak tanıyor.
Facebook kullanıcıları bu oynanabilir reklamlarla etkileşimde bulunabilecekler ve Facebook haber akışını terk etmek zorunda kalmadan mobil oyunları deneyebilecekler. Reklam içerisindeki oyunları indirmeden oynayabileceksiniz. Oyun geliştiricileri ve reklam verenler için avantaj ise oyunu indirmeyi ve oynamayı amaçlayan Facebook kullanıcıları ile kolay bir şekilde bağlantı kurmak. Tabii ki Facebook'un avantajı da oyun yapımcılarından reklam için aldığı ödeme oluyor.
Facebook'un söylediğine göre Angry Birds geliştiricisi Rovio ve sosyal gazino oyunu geliştiricisi Bagelcode gibi şirketler oynanabilir reklamların sonuçlarını çoktan görmüş durumdalar.
Bagelcode, Android'deki reklam harcamalarına karşılık olarak 3,2 kat ve iOS üzerindeki reklam harcamalarına karşılık 1,4 kat dönüş almış durumda. Rovio ise kullanıcı başına %40 daha az maliyet ve reklam harcamalarında 7 günde %70'lik dönüş almış durumda.
Facebook, oynanabilir reklamlar ile beraber, oyun geliştiricilerinin uygulama içi reklamlarla para kazanmalarına yönelik yeni bir özelliği de duyurdu. Bu özellik, pazarlamacıların "yeniden etkileşime geçme olasılığı en yüksek" olan veya oyunu oynamak için tekrar ziyaret etme ihtimali yüksek olan kullanıcıları hedeflemesine olanak tanıyor.
Facebook geçtiğimiz ay güçlendirilmiş gerçeklik reklamlarıyla platformda yeni bir reklam türü daha duyurmuştu. Bu reklamlarda AR teknolojisini kullanarak ürünler ile etkileşime geçilebiliyor; örneğin AR teknolojisi içerisinde bir gözlüğü giyerek nasıl gözüktüğünüze bakabiliyorsunuz.
Açıkça göründüğü üzere Facebook, etkileşimi sosyal medyayı reklamlarının geleceği olarak görüyor. Oynanabilir reklamlar ise sadece bu yönde başka bir adım.
Levent Öztürk
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