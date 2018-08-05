Facebook'un Oynanabilir Reklamları Yolda

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Korsanlar