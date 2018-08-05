Facebook'un Oynanabilir Reklamları Yolda

Facebook yeni "oynanabilir reklamları" ile oyunları indirmeden test etme imkanı sunacak!

Facebook'un Oynanabilir Reklamları Yolda

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