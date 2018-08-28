Facebook'un Sanal Asistanı Ortaya Çıkarıldı!
Facebook'un yapay zeka ve ses tanıma deneylerinin meyvesi gün yüzüne çıktı!
Facebook akıllı hoparlör işine giren son büyük teknoloji devi olabilirdi, ancak Cambridge Analytica Skandalı şüphesiz firmanın bazı yıllık planlarını alt üst etti. Facebook'un bu senenin F8 konferansı sırasında bile yeni akıllı cihazı test ettiği söylentileri revaçtaydı, ancak bunun hakkında herhangi bir veri gün yüzüne çıkmadı.
Ancak mobil uygulama araştırmacısı ve tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, Facebook ve Messenger'ın Android uygulamalarına ait kodları inceleyerek bu konuda oldukça önemli verilere ulaştı. Öyle ki, bulunan kodların arasında konuşma tanıma özelliğinin nasıl çalıştığına dair bilgiler içeren bir arayüz prototipi bile var. Ve Facebook asistan arayüzünün (ve belki de sanal asistan projesinin) bir ismi de var: Aloha.
Jane Manchun Wong, twetinde arayüzün nasıl çalıştığına dair bir ekran kaydına yer veriyor. Tweet'te gösterilen görüntüler ise "Facebook Messenger Voice Assistant UI" (Facebook Messenger Sesli Asistan Arayüzü) olarak tanımlanmış. Ekran kaydında görülebildiği üzere Aloha Voice Testing adı verilen arayüz kullanıcının telefona konuşmasıyla birlikte sesi yazıya çeviriyor. Kodlarda harici WiFi ve Bluetooth cihazlarına bağlanma yetkileri olarak tanınan arayüz fonksiyonlarının yanında Wong, Aloha olarak bahsedilen uygulamanın logosuna da ulaşmış. İkonun patlamakta olan bir volkan şeklinde tasarlandığı görülüyor.
Facebook'un telefonlarımızda bulunan uygulamaların kodlarına gizlediği ve ancak gelişmiş tersine mühendislik metodlarıyla ulaşılabilen bu arayüz, şu anki haliyle kullanımda olan ve tamamen fonksiyonel sanal asistan yazılımları kadar gelişmiş olmaktan çok uzak. Ancak Facebook'un yine de bu yola girmiş olmasının temel bir sebebi olabilir: ses tanıma sistemini birden çok Facebook servisi için kullanmak. Hatta bu arayüz, birçok servisin entegrasyonunu kolaylaştırmak için kullanıma alınabilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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