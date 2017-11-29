Facebook'un Yapay Zekası İş Başında
Facebook'un, kimsenin fark etmeyeceği, depresyon ve intihar belirtisi içerikleri fark eden yapay zekası iş başında!
Facebook, intihar ve kendine zarar vermeyi önleme araçlarını genel kullanıma açıyor. Platform, yapay zekanın da yardımıyla işaretlenen paylaşımları, içerikler ve canlı video yayınlarında bulunan ipuçlarını algılıyor ve kişinin depresyon ve intihar belirtilerini tanımlıyor. Bunun ardından Facebook yardıma ihtiyacı olan bireyin yakınları ile iletişime geçiyor ve onları uyarıyor. Facebook, ilerleyen aşamalarda yapay zekanın işaretlediği içeriklerin insanlar tarafından kontrol edilmesini de sağlamak istiyor.
Şu an pasif/AI tarama araçları sadece ABD'de kullanıma açık, ancak yakında tüm dünya bu araçlara erişebilecek. Geçtiğimiz ay, Facebook 100'den fazla kişiye yardım etti ve buna ek olarak aile ve tanıdıkların uyarıları doğrultusunda hareket etti.
Birinin karanlık zamanlar geçirdiğinin en büyük belirtisi, paylaşımlarında bulunan "iyi misin?", "her şey yolunda mı?", "yardıma ihtiyacın var mı?" gibi yorumlar. Facebook bunun gibi ipuçları sayesinde birinin fark edilmeyen yardım çağrısına tercüman olmaya çalışıyor.
Mark Zuckerberg, Facebook'ta konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yapay zekanın gelecekte nasıl zararlı olabileceği hakkındaki tüm endişeye karşılık olarak, onun sayesinde kurtulan hayatları görmek ve hatırlamak herkesi mutlu edecektir"
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın