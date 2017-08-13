Facebook'un Yardımına Yapay Zeka Koştu!
Facebook, son zamanların büyük problemine karşı verdiği savaşın sadece insanlarla olmayacağını kabul etti; yapay zekayı da işin içine kattı!
Özellikle ABD'de gerçekleşen en son seçimlerin ardından Facebook, sahte haberlerin yayılmasını önlemek için gösterdiği çaba konusunda mümkün olduğunca şeffaf davranmaya çalışıyor. Bugün ise şirket, "gizleme (cloaking)" tekniğini kullanan sahte haber ve reklamları yapay zeka ile nasıl yakaladığını açıkladı.
Facebook duvarınızda bir gönderi veya bir reklama tıkladığınızda, açılan site bu gönderi veya reklam ile alakalı olmalı. Ancak bazen durum hiç de böyle olmuyor. Hatta bazen hedef web sitesi Facebook'un reklam ve topluluk kurallarına bile uymuyor. İşte burada "gizleme" tekniği devreye giriyor; Facebook'un inceleme süreci devreye girdiğinde reklam veya gönderi, iddia ettiği alakalı web sitesine yönlendirir hale geliyor, ancak normal bir kullanıcı linke tıkladığında yine alakasız bir web sitesine yönlendiriliyor.
Facebook, bu yöntem karşısında sadece insan moderatörlerin yetersiz olduğu sonucuna vararak, destek için inceleme sürecine yapay zekayı da kattığını söylüyor. Şirket ayrıca kullanım koşullarını güncelleyerek gizleme tekniğini ve ağır dil kullanımını kesin olarak yasakladı.
Bu teknikleri kullanan reklam ve Facebook sayfaları, platformdan kalıcı olarak atılıyor. Şirketin bu hareketi spam ile savaşta küçük de olsa doğru bir adım.
Ali Ruhi Öztürk
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