Facebook'un Yardımına Yapay Zeka Koştu!

Facebook, son zamanların büyük problemine karşı verdiği savaşın sadece insanlarla olmayacağını kabul etti; yapay zekayı da işin içine kattı!

Facebook'un yardımına yapay zeka koştu!

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