Facebook'un yeni yeteneği 'ses' getirecek!

Facebook, Hikayeler ve Haber Bildirimi sayfalarına çarpıcı bir özellik daha ekliyor

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