Facebook'un yeni yeteneği 'ses' getirecek!
Facebook, Hikayeler ve Haber Bildirimi sayfalarına çarpıcı bir özellik daha ekliyor
Facebook, "Hikayeler" ve "Haber Bildirimleri" gönderimlerine "Müzik ekleme" seçeneğini resmen hayata geçirdi. Sosyal medya servisi; konuyla ilgili testleri sınırlı sayıda kullanıcı ile Eylül ayında başlatmıştı. Seçenek artık tüm Facebook kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Facebook Kamera ile çektiğiniz ya da arşivinizden yüklediğiniz fotoğraflar ve videolara şarkı ekleyebileceksiniz. Bunun için söz konusu fotoğraf veya videoları işaretlemeniz ve karşınıza çıkan menüdeki bir şarkıyı seçmeniz yeterli olacak.
Daha sonra iletiniz, şarkı ve şarkıcının adı ile yayınlanacak. Fotoğrafınızı ya da videonuzu kişiselleştirmek için yapabileceğiniz şeyler bu kadarla sınırlı değil. Lip Sync Live mimarisinin kullanılabilirlik düzeyi de genişliyor. Kendi şarkı söyleme deneyiminizi Facebook'a yansıtabileceksiniz. Üstelik sosyal medya devi, listedeki şarkıları kolayca paylaşabilmeniz için "Şarkı sözlerini" ekrana yansıtacak.
Kısacası Facebook paylaşımları eskisinden çok daha renkli ve kesinlikle daha gürültülü olacak. Profilinizin tepesinde gerçek şarkılar ve şarkıcıların adı olduğunu ve ziyaretçilerin ilk gördüğü şeyin bu olduğunu düşünün. Bu sekmelere tıklayan kişilerse, şarkıların yanı sıra fotoğraflarınız ve videolarınızla karşılaşacak.
Barış Terun
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