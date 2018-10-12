Facebook'unuz Hack'lendiğinde Bunları Yapın!

Facebook hesabınız başkasının eline geçerse onu nasıl geri alabilirsiniz? Paniğe gerek yok, bu adımları izlemeniz yeterli.

Facebook'unuz Hack'lendiğinde Bunları Yapın!

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