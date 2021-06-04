Fagradalsfjall Volkanının İçine Drone Soktu; Ortaya Müthiş Görüntüler Çıktı

İzlanda'da patlayan Fagradalsfjall yanardağının inanılmaz görüntülerini elde etmek için fotoğrafçı Joey Helms, kaynayan lav nehirlerinin üzerinden kraterin içine son teknoloji bir drone uçurdu. Joey için biraz şanslı biraz da şanssız bir an yaşanırken, drone kalderaya (volkan patlaması sonrası oluşan çukur) biraz fazla yaklaştı ve fışkıran volkanik malzemeye çarparak görüntü iletmeyi keserek son uçuşunu yapmış oldu.
Ancak gerçek bir volkanik fotoğrafçı ve hevesli bir drone pilotu olan Joey'nin cesareti kırılmış değil. Hatta videonun açıklamasında da "FPV drone'ları düşmeleriyle meşhur, bu, hobinin bir parçası" diyor.
"Buna değdi mi? Sen söyle! – İnsanlar her zaman FPV dronelarını çarpıyor ve kaybediyor, en azından destansı bir son görüntü yakaladık."
DJI FPV sisteminin muazzam 1.765 dolarlık maliyeti göz önüne alındığında Joey'nin moralinin beklenenden daha yüksek olduğu söylenebilir. Tabii ki gezegendeki en yaşanılamaz ortamlardan birinin görüntülerini çekmenin böyle bir bedeli olabiliyor.
EPIC DRONE CRASH into ICELAND VOLCANO ERUPTION | DJI FPV 4KWatch the brand new DJI FPV drone crash right into the exploding lava fountain of Iceland's newest volcano - Fagradalsfjall in the Geldingadalir valley. This unique HD footage provides a rare view right into the volcano's caldera and lava fountain during one of its geysir-like eruptions.
FPV drones are notorious for crashing, it is part of the hobby. So in an effort to get a unique vantage point and perspective into the crater we flew this remarkably capable drone as close to the lava river and caldera as possible. One of it turned out to be it's very last flight. At least the goggles record a great 1080p image allowing us to actually capture the last seconds the drone saw.
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#Volcano #DroneCrash #Fagradalsfjall
0:00 Drone Crash - Real Time
0:30 Drone Crash - Slow Motion
1:18 More To Come
Fagradalsfjall yanardağı 800 yıl sonra ilk kez 19 Mart'ta patladı ve o zamandan beri bölge sakinleri için muhteşem gösteriler düzenliyor. Şiddetli bir patlama değildi ve durma noktasına gelene kadar yoğunluğunun yavaş yavaş azalması bekleniyor. Sonuç olarak, ziyaretçiler yanardağa yaklaşma konusunda diğer pek çok patlamalara göre çok daha güvenli davranıyorlar. Hatta bazı bilim adamları akan lav üzerinde sosis bile pişirdiler.
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