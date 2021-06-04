Fagradalsfjall Volkanının İçine Drone Soktu; Ortaya Müthiş Görüntüler Çıktı

Fotoğrafçı Joey Helms, Fagradalsfjall yanardağı içerisine kadar soktuğu drone'dan gelen müthiş görüntüleri yayınladı. Drone'un sonu ise, pek de parlak olmadı!