Fairphone 1: Etik Telefon İçin Yolun Sonu!
Dünyanın ilk "etik telefonu" Fairphone 1, resmi açıklamayla birlikte tarihe karıştı!
Fairphone, piyasaya 2013'te çıkan "etik telefonu" Fairphone 1'i artık desteklemeyeceğini açıkladı. Bunun anlamı, firma artık telefon için yedek parça sağlamayacak ve Android güncellemesi geliştirmeyecek.
Fairphone CEO'su Bas van Abel bu karar hakkındaki bir blog yazısında, bunun yedek parçaları tedarik etme ve stoklama ile yakından alakalı olduğunu söyledi. Üreticisi telefonları üretmeyi durdurduğunda, Fairphone direkt olarak parça sağlayıcılarına gitti, bu firmalar da parçaları üretmeyi bırakınca, bunları elde etmek ve stoklamak daha zor hale geldi.
Abel, gönderisinde firmanın Fairphone 1'de odaklandığı temel noktanın doğaya zarar vermeyen mineralleri, bu minarelleri sağlayan "güvenilir" ülkelerden tedarik etmek olduğunu söyledi ve ekledi: "Online mağazamızda yedek parçaları sunan ilk telefon firması olarak ve iFixit ile birlikte çalışıp onarım videoları hazırlayarak, daha uzun dayanan cihazlara doğru ilerliyorduk, ama bu birincil hedefimiz değildi." Ama 2015'te Fairphone 2'nin çıkarılmasıyla, onarılabilir yön daha aktif bir hedef haline geldi.
Abel, Fairphone 1 yedek parça mücadelelerinden çok değerli dersler çıkardıklarını ve bu sayede yaklaşımlarını Fairphone 2'de daha ileriye gidecek şekilde geliştirdiklerini söyledi.
Fairphone 1, piyasaya çıktığında zararsız malzemeleri kullanan ve onarılabilirliği çok yüksek olan bir model şeklinde lanse edilmişti. Bu sayede doğaya zarar vermeyen bir uzun süre kullanılabilen bir telefon amaçlanıyordu. Telefona "etik telefon" denmesinin sebebi de tam olarak buydu.
H. Hüseyin Öztürk
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