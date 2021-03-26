Fairphone 2, Piyasaya Sürülmesinden 6 Yıl Sonra Android 9'a Güncellendi

Tam 6 yıl önce piyasaya sürülen bir telefonun halen büyük bir Android güncellemesi alabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Fairphone, 6 yıllık telefonu Fairphone 2 için bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi başardı.