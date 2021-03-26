Fairphone 2, Piyasaya Sürülmesinden 6 Yıl Sonra Android 9'a Güncellendi

Fairphone markasını daha önce duymamış olabilirsiniz. Şirket, kendi adıyla piyasaya sürdüğü telefonlar için "sürdürülebilir telefon" tanımlamasını yapmış ve cihazlarına uzun yıllar boyunca yazılım desteği sunacağının sözünü vermişti. Ayrıca telefonun pek çok parçasının değiştirilmesi oldukça kolaydı. Amaç ise, 2 ila 3 yıl olan telefon değiştirme sürecinin uzatılması ve çevreye verilen zararın bu şekilde azaltılması olarak açıklanıyordu.
İşte o Fairphone, 6 yıl önce satışa sunulan telefonu Fariphone için sözünü tutmaya devam ediyor. Şirket, Fairphone 2 için tam 6 yıl sonra, Android 9 güncellemesini yayınladığını duyurdu. Android 9'un eski bir sürüm olduğu gerçek ama Fairphone 2'nin Android 5 ile geldiği düşünülürse, 6 yıl sonunda halen güncelleniyor olması önemli bir başarı.
Peki ama Fairphone 2 neden daha güncel bir Android sürümüne güncellenmedi? Aslında bu noktada Fairphone eleştiri almak yerine, övgüleri halk ediyor. Fairphone 2'de kullanılan Qualcomm Snapdragon 801 yonga seti artık çok yaşlı ve Qualcomm tarafından desteklenmiyor. Bu yüzden Fairphone, güncellemeyi kendi geliştirici topluluğunun yardımıyla, kendisi geliştirmiş durumda. Yapılan açıklamada, güncellemenin 477.000 Google testinden geçtiği ve sertifika almayı başardığı söyleniyor.
Güncellemenin Fairphone 2'lere ulaşmaya başladığı rapor ediliyor. Ancak dağıtımın tüm kullanıcılara ulaşması 18 Nisan'ı bulacak.
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