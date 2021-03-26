Fairphone 2, Piyasaya Sürülmesinden 6 Yıl Sonra Android 9'a Güncellendi

Tam 6 yıl önce piyasaya sürülen bir telefonun halen büyük bir Android güncellemesi alabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Fairphone, 6 yıllık telefonu Fairphone 2 için bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi başardı.

6 yıl sonra gelen Android 9 güncellemesi

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