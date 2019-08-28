FairPhone 3 Tanıtıldı, İşte Özellikleri
Çevreyi korumaya odaklanan FairPhone'un yeni telefonu, doğa dostu maddeler ve modüler tasarımla tanıtıldı.
Fairphone'un yeni telefonu Fairphone 3, ilk telefonu gibi sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluğa odaklanıyor. Yeni tanıtılan telefon, "daha etik, güvenilir ve sürdürülebilir bir telefon" olma ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.
Teknik özellikleri açıklanmayan telefonun hangi yeteneklere sahip olduğu, WinFuture web sitesinin raporuyla ortaya çıktı. Rapora göre cihaz, sekiz çekirdekli Snapdragon 632, 4GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 64GB depolama alanıyla geliyor. 5,7 inç 2160x1080 LCD ekranla gelen telefon, Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Ekran çerçevesinin kalınlığı, birkaç sene öncesinin telefonlarını hatırlatıyor.
Cihazın en önemli özelliği, pil, kamera, hoparlör ve diğer bileşenleri sökmenize ve değiştirmenize izin vermesi.
12MP f/1,8 tek arka kamerayla gelen telefon, ön yüzde 8MP kameraya sahip. 3.000mAh kapasiteli pili şarj ederken modern USB Type-C girişini kullanabiliyorsunuz. Qualcomm QuickCharge 3.0'ı destekleyen telefon, doğa dostu şarj modu ile cihazın ömrünü uzattığını söylüyor.
Android 9.0 Pie ile çalışan Fairphone 3, 350 euro fiyatla 3 Eylül'de satışa sunulacak.
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