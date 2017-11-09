Fall Creators Update'ten Yeni Bir Sorun

Windows 10'un en son büyük güncellemesi Fall Creators Update, bazı sorunlara yol açmaya devam ediyor!

Güncelleme, Surface Pen Kullananların Canını Sıktı

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