Fall Creators Update'ten Yeni Bir Sorun
Windows 10'un en son büyük güncellemesi Fall Creators Update, bazı sorunlara yol açmaya devam ediyor!
Windows 10'lu Surface'inize Fall Creators Update'i yükledikten sonra Surface Pen'le ilgili sorunlar mı yaşamaya başladınız? Yalnız değilsiniz çünkü güncellemeyi yükledikten sonra sorun yaşadığını söyleyen birçok kullanıcı var.
Çoğunlukla Surface Book ve Surface Pro 4 kullanıcılarından gelen şikayetler, Surface Pen'in rastgele olarak çalışmayı durdurduğundan bahsediyor. Bazı durumlarda ise çimdikleyerek yakınlaştırma işlevi çalışmıyor.
Sorun, başta da belirttiğimiz üzere Fall Creators Update'i yükledikten sonra yaşanıyor ve bazı kullanıcılar, sorunun Surface'i uykudan uyandırdıktan sonra yaşandığını söylüyorlar. Can sıkan sorun, makineyi yeniden başlatarak veya Aygıt Yöneticisi'nden Intel Precise Touch Device sürücüsünü (İnsan Arabirim Aygıtları altında) kapatıp açarak geçici olarak giderilebiliyor.
Surface Pen'i sıkça kullananlar için bu çözümlerin ikisi de çok hızlı sayılmaz. Microsoft ise sorunu resmi olarak doğrulamasa da, firmanın forum moderatörlerinden birine göre onarım üzerinde çalışıyor. Microsoft'un amiral gemisi bilgisayarlarından birinin Windows 10'un en son güncellemesiyle yeterince test edilmemiş olması ise açıkçası çok hoş değil.
Zeynel A. Öztürk
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