Fallout 4 için Yepyeni Bir Sürüm Geliyor!
Fallout 4, önümüzdeki ay çok özel bir sürüme ve çok özel bir oyun paketine kavuşacak. İşte Fallout 4: Game of the Year Edition ve sürprizleri...
Fallout 4 hayranları için oldukça güzel bir haberimiz var. Yeni bir oyun sürümü piyasaya sunulmak üzere ve Kuzey Amerika'da yaşayanlar için bu sürümün yanında ufak bir hediye daha bulunuyor.
Bethesda'nın hafta içinde yaptığı duyuruda 26 Eylül tarihinde Fallout 4: Game of the Year Edition'ın yayınlanacağı belirtildi. Bu sürüm, Fallout 4'ün 2016 yılında aldığı bütün ödüllerin bir kutlaması oluyor ve görünene göre oyun, toplamda 200'den fazla ödül almış durumda.
Fallout 4: Game of the Year Edition en son sunulan bütün oyun güncellemelerinin yanı sıra, daha iyi grafikler ve PC ile konsol üzerinde bedava modlar ile beraber sunulacak.
Ayrıca altı resmi genişleme paketi de bu özel sürüm için sunuluyor: Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptionss Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop ve Automatron.
Fallout 4: G.O.T.Y. PS4, Xbox One ve PC için sunulacak ve hem internet üzerinden hem de fiziksel olarak satın alınabilecek. Ancak henüz oyunun fiyatı hakkında bir açıklama yapılmış değil.
Aranızda Fallout 4 Pip-Boy giyilebilirini hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Bu oldukça büyük oyuncak, bileğinize bağlı bir şekilde oyunun hayat bulmasına yardımcı olmaktaydı. Tahmin etmiş olabileceğiniz gibi Fallout 4: Game of the Year Edition ile beraber bu giyilebilir de geri dönüyor. Ancak bu Pip-Boy ne yazık ki sadece sınırlı sayıda ve Kuzey Amerika'daki seçilmiş satıcılarda bulunacak.
Levent Öztürk
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