Fallout 76 Üzerindeki Kara Bulutlar Bitmiyor!
Çok sorunlu bir başlangıç yapan ve pek de beğenilmeyen Fallout 76'nın üzerindeki kara bulutlar bitmek bilmiyor!
- Levent Öztürk
Fallout 76'yı çevreleyen kötü haber bulutu kolay kolay dağılmayacak gibi gözüküyor. ABD Tüketici Ürün Güvenlik Komisyonu, ABD'de satılan giyilebilir Fallout 76 kaskları için küf tehlikesi sebebiyle geri çağrı emri verdi. Neyse ki bu geri çağrı sadece GameStop'ta özel olarak satılan kırmızı, Nuka Cola temalı T-51b Power Armor Koleksiyon Kaskları içeriyor ve Bethesda'nın kendi Fallout 76 Power Armor Sürümünü içermiyor.
CPSC'nin bildirdiğine göre kaskın kumaş astarında küf olabilir ve bu da "zayıf bağışıklık sistemi, hasarlı akciğer veya küf alerjisi olan kişilerde solunum veya diğer enfeksiyonlar için risk" yaratabilir. Yaklaşık olarak 20.000 adet kask Chronicle Collectibles tarafından üretilmişti ve henüz bildirilmiş bir yaralanma bulunmuyor.
CPSC, 150 dolar satış fiyatına sahip olan kasklardan almış olan kişilerinin geri iade ve geri ödeme bilgileri için GameStop ile iletişime geçmeleri gerektiğini söylüyor. Satıcı da kaskların bilinen alıcılarının tamamı ile iletişime geçiyor.
Direkt olarak yayımcı Bethesda'ya bağlı olmasa da, bu durum Fallout 76'yı etkileyen en son sorun olarak kendini gösteriyor. Aksiyon RPG oyunu geçtiğimiz Kasım ayında zorlu bir başlangıç yaşamıştı ve yönetici Todd Howard, bu sorunları bu yıl E3 sahnesinde kabul etmişti. Bethesda, oyunculara bazı bedava oyunlar vererek özür dilemişti ve yakın zamanda büyük bir güncellemenin de gelmesi gerekiyor.
Ayrıca bu, bir Fallout 76 koleksiyon ürünü ile yaşanan ilk sorun da değil. Bazı kişiler, ilk olarak söylenen kanvas yerine naylon taşıma çantası ile beraber sunulan Power Armor Sürümü koleksiyon kasktan da şikayetçi olmuşlardı.
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