Fallout Kostümünü Caddede Giydi; Olanlar Oldu!
Siz siz olun; sokaklarda üzerinizde bir kıyamet sonrası kostümü ile gezmeye kalkmayın. Yoksa bu adamın başına gelenler, sizin de gelebilir...
Kanada'da bir adam, üzerine giydiği Fallout: New Vegas cosplay kostümü yüzünden yaşanan karışıklık sonrasında tutuklandı. Bu olayda kimse yaralanmamış olsa da, kamusal bir alanda kıyamet-sonrası hikayeye sahip bir oyundan, gaz maskesi, trençkot içeren ve bir de New California Republic (Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti, oyun içerisinde bir taraf) bayrağına sahip bir giysi giymek, gözüktüğü kadar iyi bir fikir değilmiş...
CBC News'in söylediğine göre bu kişi, kostümünde bazı değişiklikler yapmak için yerel bir mağazaya ilerlemekteydi ve yolda kendisini gören bazı vatandaşlar endişelenerek polise haber verdiler. Vatandaşların endişelenmesine asıl sebep olan şey de, kostümün arkasında yer alan tüplerin (gümüş boyalı Pringles kutuları) bomba ile karıştırılmasıydı. Yapılan çağrı sonrası sekiz polis memuru bölgeye silahlı bir şekilde geldi ve işletmeyi boşaltarak, etrafında ne olduğunu anlamayan bu kişi ile konuştu.
Neyse ki olay bu noktada sona erdi. Royal Canadian Mounted Police'den Cpl. Shawn Graham'ın belirttiği üzere bu kişi ile yapılan konuşmanın ardından söz konusunun sadece bir kostüm olduğu anlaşıldı ve tehlikeli bir durum olmadığına karar verildi. Ayrıca Cpl. Graham herhangi bir cosplayer için iyi bir tavsiyede bulunuyor ve her şeyin bir yeri ve zamanı olduğunu söylüyor: "Şehir merkezinde yürümek bunun için doğru yer olmayabilir."
Kostümlü kişi gözaltına alınmış olsa da, kısa bir süre sonra herhangi bir suçlama olmadan serbest bırakıldı. Merak edenler için belirtmek gerekirse kostüm, Fallout: New Vegas oyunundan NCR Ranger savaş zırhına büyük benzerlik göstermekte...
Levent Öztürk
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