Fallout Shelter, Tesla Arabalarında Oynanabilecek!
E3 Bethesda sahnesinde görünen Elon Musk, Fallout Shelter'ın da Tesla'nın oyun listesine girdiğini duyurdu.Ama dahası da var!
- Levent Öztürk
Elon Musk, geçtiğimiz gün E3 sahnesinde Bethesda Studios yönetici yapımcısı Todd Howard ile beraber gözükerek Fallout Shelter'ın Tesla araçlarına geleceğini duyurdu. Bu popüler oyun var olan neredeyse diğer tüm sistemlerde bulunuyor ve bu yüzden de Tesla'nın araç içi eğlence sistemlerine gelmesi de pek şaşırtıcı olmayabilir. Oyun, Beach Buggy Racing 2, daha önce duyurulan klasik Atari oyunları ve sevilen Indie Cuphead'e katılacak.
Tesla'nın seçilmiş oyun listesini oynamak için kullanıcıların arabalarını park modunda tutmaları gerekiyor ve bunun tahminen herkes için en iyisi olduğu söylenebilir. Araçlar PS4 ve Xbox kontrol kollarını destekleyecek ancak yarış oyunları, arabanın kontrolleri ile uyumlu olacak. Oyuncular, direksiyonlarını kullanarak sanal yarış arabalarını kontrol edebilecek ve fren pedalı ile oyun içerisinde yavaşlayabilecek. Gaz pedalı ise güvenlik kaygıları sebebiyle dahil edilmeyecek.
Musk, Tesla'nın eğlence sisteminin oyunların yanı sıra aracın kendi web tarayıcısı ile Netflix ve YouTube izlemeye izin vereceğini de söyledi. Oyunlarda olduğu gibi video izlemek için kullanıcıların park durumunda olması gerekiyor ancak eğer aracın kendini sürme yeteneği yeterince güvenli hale gelirse bu durumun değişeceği tahmin edilebilir.
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