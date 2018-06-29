Family Sharing Dolandırıcılığına Dikkat!
iPhone'un kullanışlı Family Sharing özelliği, sahtekarlar tarafından böyle kötüye kullanılıyor!
Apple'ın 2014'te iOS için geliştirdiği Family Sharing özelliği, iPhone ve iPad kullanıcılarının iCloud üzerinden fotoğraf ve video paylaşmasını sağlıyor ve iTunes aboneliğini beş kişiyle paylaşmanızı sağlıyor. Ancak görünüşe bakılırsa bu aile dostu özellik beraberinde önemli bir güvenlik açığını getiriyor. Çinli dolandırıcılar Apple ID'leri çalarak Family Sharing üzerinden yüzlerce dolarlık alışveriş yapabiliyor.
Business Insider ile iletişime geçen bir kullanıcı, hiçbir uygulama indiremediğini ve kendi isteği dışında Family Sharing'e kayıtlı olduğunu fark etti. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu aile paylaşımından çıkmaktı, ancak bu da özelliği kullanan Çinli kişinin yetkisindeydi. Direkt olarak Apple'dan destek alan kullanıcı bu durumdan kurtulmayı başardı, ancak görünüşe bakılırsa başka birçok kullanıcı aynı saldırıya uğruyor.
Saldırganlar zorla aile paylaşımı anlaşmasına girdikleri kişilerin hesaplarını kullanarak mağazadan alışveriş yapabiliyor. Diğer bir kullanıcı ise Çinli dolandırıcıların özel bir uygulama kullandığını ve bu sayede Family Sharing'i hack'lemeyi başardıklarını iddia ediyor.
Apple bir yama yayınlayana kadar şirketin şu an sunduğu tüm güvenlik önlemlerini kullanmakta fayda var. Apple hesabınız için iki faktörlü kimlik doğrulamayı açabilir ve ilişkili hesapları gözden geçirip yabancı birinin ailenize sızıp sızmadığını görebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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