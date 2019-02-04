Fantastik Canavarlar 3 neden ertelendi?
Harry Potter evreninin son filmi Fantastik Canavarlar'ın izleyicilerle buluşma tarihi ertelendi. Peki bu gelişmenin arkasında hangi nedenler var?
- Barış Terun
Harry Potter sinema evreninde birbirinden tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Harry Potter filmlerinin öncesinde konumlanan Fantastic Beasts and Where to Find Them(Fantastik Canavarlar ve Onları Nerede Bulursunuz), devam filmi Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald(Fantastik Canavarlar: Grindelwald'un Suçları ile taçlandırıldı).
İlk filmin aksine Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, 250 milyon dolara yakın yapım bütçesine rağmen 600 milyon dolar seviyesinde gişe hasılatı elde etti. Serinin ilk filmi ise 1 milyar dolarına kolayca ulaşmıştı. Yapım, Rotten Tomateos gibi sinema sitelerinde 37/100 puanına layık görüldü. Gerek gişe hasılatı, gerekse eleştirmen yorumları söz konusu olduğundan eser, açık ara Harry Potter evreninin en başarısız filmi oldu.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald; karmaşık öykülendirmesi, öncü yapımlara göre tutarsız senaryosu ve garip sonu ile eleştirmenlerin hışmına uğradı. Harry Potter hayranları da filmi yerden yere vurdu.
Peki filmin beyaz perdeye yansıması neden gecikecek? Öncelikle cevabımız Johnny Deep'in performansı... İlk filmde Colin Farrell'ın canlandırdığı figür görünüşünü değiştirmek için bir sihir yapıyordu. Colin Farrell'ın performansı üst seviyedeydi ve fazlasıyla beğenildi. Son yıllarda "Yıldız Işığını" kaybeden Johnny Deep'in performansı ise pek çok kişi tarafından yetersiz görüldü.
Eleştirmenlere göre Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'un yapımcılarına taze kan eklenmeli ve yönetmenlik koltuğu el değiştirmeli. Yönetmen David Yates'in son zamanlardaki performansı yetersiz... Johnny Deep'in yerine başka bir oyuncunun gelmesi ise mümkün gözükmüyor, zira Warner Bros, ünlü oyuncuyla çalışmaktan memnun.
Eleştirmen notları, nispeten düşük hasılat ve Deep'in performansı yeni filmin gecikmesinin yegane nedenleri değiller. Warner Bros'un takvimi çok dolu: Stüdyo öncelikle; Shazam, Suicide Squad 2, Birds of Prey ve Wonder Woman 1984 gibi filmlere yönelme niyetinde. WB, bu takvimin arasına Fantastic Beasts 3 filmini sıkıştırmak ve eserlerinin gişe hasılatını düşürmeye niyetli değil. Fantastic Beasts 3, 20 Kasım 2020 tarihinde gösterime girecek.
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