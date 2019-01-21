Fantastik Canavarlar 3'de sürpriz gelişme!
Fantastik Canavarlar: Grindel Ward'ün kötülüklüklerinin başarısı, serinin geleceğini etkiledi.
- Barış Terun
8 Kasım 2018'de gösterime giren Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald(Fantastik Canavarlar: Grindelwald'un Suçları), yapımcı stüdyo Warner Bros'un yüzünü güldürmeyi başaramadı. Yapım 250 milyon dolarlık devasa bütçesi ve Jude Law, Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie ve Johnny Deep'den oluşan bol ödüllü kadrosuna rağmen 650 milyon dolar civarında bütçe hasılatı elde etti. Reklamlar ve vergiler çıkarıldığında bu rakam, Warner Bros'u tatmin edecek düzeyde değil.
Sıkıntılar bu kadarla da sıkıntılı kalmadı. Dünyanın en büyük sinema siteleri, Fantastik Canavarlar: Grindelwald'un Suçları'nı, Harry Potter evreninin açık ara en kötü filmi olarak değerlendirildi. Harry Potter filmleri ile hiçbir şekilde uyuşmayan kurgusal hatalar da, serinin müdavimlerinin tepkisini geçti.
Warner Bros'tan sızan bilgilere göre Fantastik Canavarlar 3'ün çekimleri, 2019'un ilk çeyreğinden, yılın sonuna ertelendi. Kısacası yeni Fantastic Beasts filmi, 2020 yılının son çeyreğinden önce gösterime girmeyecek. İkinci filmden elde edilen asgari kara rağmen serinin 5 filmden oluşması planlanıyor. Eğer yeni film, ciddi başarılar elde etmez serinin tamamlanması 2023 veya 2024 yılını bulacak.
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