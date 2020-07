Far Cry 6 için Türkçe altyazılı fragman yayında! Far Cry 6 ne zaman çıkacak

Far Cry 6 severler için müjdeli haber geldi. Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Ubisoft, Türkiye resmi Twitter hesabından Far Cry 6 için Türkçe altyazılı bir fragman yayınladı. Serinin devam oyunu Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 hangi platformlarda olacak?