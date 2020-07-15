Far Cry 6 için Türkçe altyazılı fragman yayında! Far Cry 6 ne zaman çıkacak

Far Cry 6 severler için müjdeli haber geldi. Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Ubisoft, Türkiye resmi Twitter hesabından Far Cry 6 için Türkçe altyazılı bir fragman yayınladı. Serinin devam oyunu Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 hangi platformlarda olacak?

Far Cry 6 için Türkçe altyazılı fragman yayında! Far Cry 6 ne zaman çıkacak

Fransa merkezli dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft, Forward etkinliğinde duyurduğu Far Cry 6 için Türkçe alt yazılı bir fragman yayınladı. Yüksek çözünürlükleri ile ilgi gören Far Cry bu sefer çok daha iyi çözünürlükle oyun severlerle buluşacak.

Ubisoft Türkiye'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan tweet'te şu satırlara yer verildi:

"Giancarlo Esposito, FarCry6'da Yara'yı eski ihtişamına getirmeye çalışan diktatör Anton Castillo'yu canlandırıyor. 18 Şubat'ta Xbox One, PS4 ve PC'de ve piyasaya çıktıklarında Xbox Series X ve PS5'te. Mevcut nesilde satın alın ve yeni nesilde ücretsiz oynayın"


FAR CRY 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

18 Şubat 2021 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

FAR CRY 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANACAK?

Xbox seies X, PS5, Xbox One, PS4, Stadia ve bilgisayarda kullanıma uygun olacak.

FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Far Cry 6 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz/ AMD FX-8350

Ekran kartı: AMD Radeon R9 380, RX 570 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, GTX 1050 veya daha iyisi.

VRAM: 4

GBRAM: 8 GB

Boş alan: 69 GB

Direct X: 12

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