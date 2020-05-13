Farelerden Bulaşan Hepatit E Virüsü, Bilim İnsanlarını Korkutuyor

İlk olarak Hong Kong'da görülen ve farelerden insanlara geçtiği bilinen Hepatit E virüsü, bilim insanlarının kafasını kurcalamaya başladı.

  • Levent Öztürk
Hong Kong'da sıra dışı fare hepatiti yayılıyor

Farelerden insanlara geçebilen sıradışı bir hepatit türü, ilk olarak 2018 yılında keşfedildiği Hong Kong'ta yayılmaya devam ediyor. Fare hepatit E virüsü (HEV) olarak bilinen virüs, nasıl yayıldığı ve gelebilecek enfeksiyonların nasıl engellenebileceği konusunda bilim insanlarını şaşkınlığa uğratmış durumda.

Farelerden insanlara bulaşabilen hepatit E'nin ilk keşfi, 2018 yılında Hong Kong Üniversitesi'ndeki bulaşıcı hastalıklar uzmanları tarafından yapılmıştı. Bir karaciğer nakli hastasının karaciğer işlev sorunlarının devam etmesi üzerine uzmanların yaptıkları incelemeler, virüsü ortaya çıkartmıştı. 

İlk araştırmanın yapılmasından beri 10 Hong Kong vatandaşı daha fare HEV'si için pozitif test sonucu verdi ve en son vaka, Nisan ayının sonunda 61 yaşındaki bir kişide pozitif test sonucu alınması ile onaylandı. Her ne kadar enfekte olmuş su kaynaklarından Hepatit E'nin yayılabildiği bilinse de, hastaların bu hastalığa nasıl yakalandıklarına yönelik bir kanıt bulunmuş değil. Bazı vakaların fare bulunan konaklama yerlerinde ortaya çıktığı da biliniyor. Ancak farelerden bulaşma için herhangi bir net yol gözükmüyor.

Bir mikrobiyolog ve ilk keşfi yapan HKU araştırmacılarından biri olan Dr. Siddharth Sridhar, Hong Kong'taki farelerin virüsü taşıdığını bildiklerini ve insanlarda da virüsün bulunduğunu bildiklerini ancak ikisi arasındaki bağlantıyı bulamadıklarını söylüyor.

Hong Kong'taki fare nüfusunu ortadan kaldırmak bir çözüm olabilir ancak bu işlem oldukça uzun ve karmaşık bir süreç. Fareler için bol miktarda yemek ve barınak olan bu boyuttaki büyük bir şehirde sürecin ne kadar pahalı olacağı da düşünüldüğünde pek gerçekçi bir seçenek olmuyor. Şimdilik yetkililer insanların, yiyecekleri yıkama ve depolama konularında olduğu gibi hijyene önem vermelerini istiyor.

Hong Kong Dünya üzerinde fare HEV vakalarının doğrulandığı ilk şehir (Kanada da bir hasta bulunuyor) ve hastalık için test yapan ilk şehir olarak öne çıkıyor. Bu yüzden, hastalığın başka şehirlerde de bulunması mümkün. 

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